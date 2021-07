Stiri pe aceeasi tema

- In campania pentru alegerile parlamentare din 11 iulie, concurenții electorali au raportat pana acum la Comisia Electorala Centrala cheltuieli de 22,5 milioane de lei, potrivit unei sinteze realizate de portalul specializat www.alegeri.md. Cei mai mulți bani a cheltuit Blocul lui Renato Usatii…

- Comisia Electorala Centrala a publicat rapoartele financiare a concurenților electorala pentru prima saptamana de campanie. Unii au declarat cheltuieli de milioane, iar alții au depașit cateva sute. Potrivit datelor din rapoarte, cei mai mulți bani au fost cheltuiți de blocul „Renato Usatii”.

- In curtea unei case parasite, o tanara se ridica din sicriu și recita o poezie. Așa incepe videoclipul electoral cu care Partidul Acasa Construim Europa (PACE) s-a lansat in campania electorala. „Moldova este țara noastra. Satele noastre sunt tot mai pustii, orașele se sufoca in gunoi. Populația imbatranește…

- Comisia Electorala Centrala a facut public lista completa a candidaților la alegerile anticipate din partea mai multor partide inregistrate pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021. Printre acestea se regasesc Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul electoral…

- CHIȘINAU, 18 mai – Sputnik. Mișcarea Profesioniștilor „Speranta - Надежда” este al 7-lea concurent electoral care a depus actele la Comisia Electorala Centrala. In data de 14 mai a inceput perioada in care pot fi prezentate documentele pentru inregistrarea candidaților la funcția de deputat in Parlamentul…

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Au fost extrase primele 6 poziții de catre candidații inregistrați astazi la CEC. Astfel, primul in buletinul de vot va fi Partidul Acasa Construim Europa (PACE), urmat de Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic (condus de Mark Tkaciuk). Locul trei in buletin va fi ocupat…

- Doua formațiuni, Partidul Nostru și Patria, au depus astazi actele la Comisia Electorala Centrala pentru a inregistra un bloc electoral de participare la alegerile parlamentare anticipate. Scrutinul va avea loc pe 11 iulie 2021.