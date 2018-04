Stiri pe aceeasi tema

- De astazi se aplica aceasta lege! Milioane de romani sunt obligați sa se supuna. In caz contrar, persoanele in cauza risa sa primeasca amenzi usturatoare. Vineri, actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, iar sambata, 17 martie, incepe sa se aplice. Este vorba despre Legea nr. 62/2018 privind…

- Acesta lucru se datoreaza faptului ca Marea Britanie a iesit din Uniunea Europana, iar cei care conduc in UK cu un permis valabil urmeaza sa-si piarda dreptul de a conduce in afara tarii. Romanii care au permise eliberate de catre englezi urmeaza sa-si piarda dreptul de a conduce in Romania,…

- Ritmul de implementare a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional trebuie mult crescut pentru a nu pierde fonduri europene importante, sustine Ministerul Dezvoltarii intr-un proiect de act normativ.

- Romania risca sa piarda sume importante de bani, din fondurile europene. "Sunt cateva ingrijorari. Trebuie sa gasim solutii. Putem pierde bani europeni pentru investitii in mediul de afaceri. Constructia...

- Corina Cretu lanseaza un avertisment dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila si spune ca Romania risca sa piarda pana la 831 milioane de euro, bani care trebuiau folositi pentru constructia spitalelor regionale, mentionate in programul de guvernare, potrivit Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Aproape trei mii de lei este sanctiunea-record pentru soferii indisciplinati. Dar se poate ajunge chiar si la inchisoare. Trei din 100 de masini din Romania circula fara inspectia tehnica valabila.

- Mașinile inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu prevederile legale in materie, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 81/2000. Mai multe modificari au fost adoptate anul trecut pentru acest…