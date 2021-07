Milioane de familii americane riscă să fie evacuate din casele lor ​Milioane de familii americane, care nu au putut sa-și plateasca chiria de luni de zile din cauza crizei, risca sa fie evacuate din casele lor de sâmbata, deoarece moratoriul care le-a protejat expira azi, potrivit AFP.



Reprezentanții aleși ai Camerei Reprezentanților nu au reușit vineri sa voteze acordarea de timp suplimentar chiriașilor aflați în dificultate. Cu toate acestea, exista o urgența, mai ales ca varianta Delta determina din nou sa impulsioneze pandemia de Covid-19.



O comisie parlamentara propusese sa mearga pâna la 31 decembrie, dar sprijinul nu a…

Sursa articol: hotnews.ro

