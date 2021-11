Stiri pe aceeasi tema

- FOROTIC – Alimentare cu apa, canalizare menajera și asfaltare drumuri, proiecte in valoare de circa 40.000.000 lei sunt investiții de care ar putea beneficia comuna Forotic in anii urmatori, prin programul de finanțare care promite multe! Consiliul local al comunei a aprobat depunerea a doua proiecte…

- Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate, in sedinta extraordinara de luni, 37 de proiecte de hotarare prin care se cere finantare pentru o serie de proiecte de investitii, prin Programul National „Anghel Saligny”. Printre acestea se numara lucrarile de la Prelungirea Ghencea, reabilitarea sistemului…

- Casa memoriala „Iosif Keber” din Targu Jiu va beneficia de un tur virtual care va putea fi urmarit de oricine deține un echipament conectat la internet. Au fost alocate fondurile necesare pentru realizarea programului respectiv. Consiliul Județean Gorj deruleaza astfel ultimele etape de finalizare a…

- Avarie survenita pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Independentei din orasul Cernavoda.In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Independentei din orasul Cernavoda,…

- Asociația Culturala VICTE organizeaza Festivalul Revive care va avea loc in perioada 23-26 septembrie 2021, in satul Ratez din comuna Godinești și in orașul Targu Jiu, județul Gorj. Va avea loc un atelier-concurs de fotografie destinat copiilor din satul Ratez și, implicit, din comuna Godinești, ce…

- Un acord-cadru pentru cumpararea de proteze va fi incheiat de Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Bugetul este unul consistent, in valoare de 4,1 milioane de lei, iar licitația va avea loc la finalul lunii viitoare. Acordul-cadrul va putea sa fie incheiat cu mai mulți operatori. Spitalul Județean…

- Alin Stoica, prefectul Capitalei a declarat ca a fost semnat un acord intre Primaria Sectorului 1 si firma de salubrizare, care se incadreaza in bugetul disponibil. Potrivit prefectului, acordul asigura serviciile de salubrizare „la un nivel optim”. „A fost dificil sa ajungem aici, dar este important…

- Cinci școli din București vor incepe anul școlar cu reabilitari de ultima generație fiind dotate cu sisteme de ventilație cu recuperare de caldura. Proiectul a presupus montarea a 156 de unitați de ventilație furnizate de producatorul ceh Atrea. Valoarea investiției a fost de 6,2 milioane de euro s-a…