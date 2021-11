Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ doua milioane de persoane care nu au fost complet vaccinate impotriva Covid-19 au fost plasate in izolare in Austria, in contextul in care tara se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri, relateaza BBC. „Nu luam aceasta masura cu usurinta, dar, din pacate, este necesara”, a declarat…

- Directia Generala Antifrauda (DGAF) a declansat o campanie de verificari vizand situatiile fiscale ale persoanelor care obtin venituri, nedeclarate, din activitati desfasurate online pe platforme audio-video si/sau pe site-uri de tipul retelelor sociale, releva informatii transmise pentru Profit.ro…

- Guvernul a continuat si dupa 1 ianuarie 2021 masurile de sprijin acordate celor aflati in dificultate de a-si plati ratele la banci din cauza pandemiei coronavirus. Cu toate acestea, nu ai depus la timp cererea și vrei sa renegociezi ratele. Ce ai de facut?Ziare.com iti explica in cadrul rubricii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca sustine programul de investitii "Anghel Saligny", "mai ales ca asta inseamna bani pentru modernizarea comunitatilor locale"."Prim ministrul Florin Citu si-a asumat si isi asuma in continuare procesul de modernizare al Romaniei. Am incredere ca…

- Guvernul a platit in prima jumatate a anului dobanzi record de 8,6 miliarde de lei, in contextul in care si datoria publica a explodat anul trecut, cu un deficit bugetar de 102 miliarde de lei, iar statul continua si in acest an cu un deficit foarte ridicat, care ar ajunge de la 80 miliarde lei la aproape…