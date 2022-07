Miliarde de oameni din lumea întreagă depind de speciile sălbatice (raport ONU) Exploatarea excesiva a speciilor salbatice – animale terestre, pesti, alge, ciuperci, plante si arbori – ameninta bunastarea a miliarde de oameni, a dezvaluit vineri un raport al ONU, care ofera totodata o serie de recomandari pentru o utilizare mai durabila si promoveaza valorificarea cunostintelor de care dispun populatiile autohtone, informeaza AFP. Miliarde de oameni din lume, atat din tarile dezvoltate cat si din cele in curs de dezvoltare, „depind si beneficiaza de utilizarea speciilor salbatice pentru alimentatie, medicina, energie, venituri si multe alte scopuri”, au declarat expertii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

