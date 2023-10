Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri israelian Beny Steinmetz, condamnat in 2020 in Romania la cinci ani de inchisoare in dosarul Ferma Baneasa, va fi predat autoritaților romane, conform unei decizii luate de instanța cipriota miercuri, 11 octombrie. Decizia nu este insa definitiva, iar termenul in care poate fi atacata…

- Miliardarul Beny Steinmetz, fost investitor la Roșia Montana, va fi extradat din Cipru. A fost condamnat intr-un dosar imobiliar Justiția din Cipru a decis extradarea miliardarului Beny Steinmetz, fost investitor in proiectul de la Roșia Montana. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat duminica, 3 septembrie, ca instantele cipriote trebuie sa decida daca dispun sau nu predarea in Romania a fugarului israelian Benyamin Steinmetz, care deocamdata este reținut in baza unui mandat european de arestare.„La acest moment, organele romane de…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat duminica pentru News.ro, despre cazul Benny Steinmetz, ca organele romane de politie l-au identificat pe fugar in Cipru, unde a fost retinut in baza mandatului european de arestare, iar instantele cipriote trebuie sa decida daca dispun sau nu predarea lui…

- Alina Gorghiu il vrea pe Benny Steinmetz, dupa arestarea acestuia: Instantele cipriote trebuie sa decida daca dispun sau nu predarea luiMinistrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat duminica pentru News.ro, despre cazul Benny Steinmetz, ca organele romane de politie l-au identificat pe fugar in…

- ”Statul roman este activ in problematica fugarilor. In decembrie 2020, STEINMETZ Benyamin a fost condamnat definitiv, de ICCJ, la pedeapsa de 5 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare,…

- Premierul se intalnește, miercuri, la ora 12.30, cu Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii (PSD), și Alina Gorghiu, ministrul Justiției (PNL), pentru a discuta despre Legea pensiilor de serviciu, atacata de Inalta Curte de Casație și Justiție la Curtea Constituționala. Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) acuza Puterea in cazul pensiilor speciale. Federația afirma intr-un comunicat de presa ca verdictul care suna a condamnare: „Sa moara și capra vecinului!” i-a determinat pe politicienii PSD și PNL „sa ucida ceea ce era sanatos…