Miliardarul Ion Țiriac primește o pensie uriașă de la stat, de peste 23 de ani Ban la ban trage și paduche la… Știți vorba aceea! Ei bine, miliardarul Ion Țiriac – cel mai bogat om din Romania – primește și o pensie uriașa din partea statului, de peste 23 de ani. Situația a starnit revolta in randul sportivilor din aceeași generație. Dupa ce s-a retras din sport, Ion Țiriac a fost ofițer in Ministerul de Interne și a ieșit la pensie cu grad de colonel. Suma pe care o primește lunar de la stat este uriașa pentru un roman de rans, insa „bani de semințe”, cum se spune la marginea terenului, pentru miliardarul Țiriac. Este vorba despre suma de 12.000 de lei, pensie lunara de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Punerea dosarului pensiilor speciale pe rolul Curții Constituționale arata reaua credința a clasei politice actuale, dar și a Curții, ambele parți fiind, iata, parte a dezastrului național. Formata in mare parte din foști comuniști, unelte ale regimului criminal comunist, CC se situeaza, prin reglementare…

- Nu mai este un secret faptul ca mulți pensionari din Romania au venituri la limita subzistenței, mulți dintre aceștia traind de pe-o zi pe alta. O femeie in varsta de 68 de ani rabda in fiecare zi de foame dupa ce statul roman ii ofera drept pensie o suma infima, pe care mulți dintre noi o cheltuim…

- Presiune enorma exercitata asupra portului Constanța: circa 50 milioane de tone de cereale și plante oleaginoase urmeaza sa fie direcționate catre port, in perioada urmatoare, in condițiile in care acesta are o capacitate de operare de doar 24 milioane de tone. De fapt, cam cat are disponibil Romania…

- Cu doua-trei saptamani inainte de recoltatul graului, piața romaneasca pare destul de liniștita, toata lumea fiind in așteptare. Fermierii se plang ca n-au oferte din partea traderilor, in timp ce prețurile aproape ca au ’’inghețat’’ in așteptarea veștilor din Ucraina. „Deocamdata, prețurile sunt cam…

- Societatea de administrare a domeniului public a Primariei Galați se confrunta cu o criza a forței de munca, pentru ca nu gasește muncitori pentru cositul vegetației abundente care a pus stapanire pe spațiile verzi dupa ploile din ultima vreme. In anii trecuți, au fost angajați la „spații verzi” zeci…

- Cine primește pensie speciala in Romania. A fost facut topul celor mai mari venituri, astfel ca s-a aflat ca unele dintre sume sar de 50.000 de lei. Cați sunt pensionarii care incaseaza aceste sume maxime, astronomice in același timp. Topul celor mai mari pensii speciale. Cea mai mare ajunge la 50000…

- Tehnostrade, una dintre cele trei mari companii de constructii detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a raportat la Ministerul de Finante un numar mediu de 3.423 de angajati pentru 2022, ceea ce inseamna o crestere de peste 50% fata de 2021, cand numarul muncitorilor a fost de 2.259. De asemenea,…