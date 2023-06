Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul si filantropul american George Soros, in varsta de 92 de ani, se retrage de la conducerea imperiului și cedeaza controlul lui Alexander, fiul sau in varsta de 37 de ani. Principalul obiectiv al moștenitorului, „mai politic” decat tatal sau, este sa lupte impotriva posibilitatii revenirii…

- Alexandru Cordoș se alatura echipei ca secretar general, in timp ce foști membri se intorc la PSD Cluj Schimbare imporanti in cadrul organizației județene PSD Cluj, unde fostul ministru al Apararii Naționale, Vasile Dincu, a fost numit președinte interimar in cadrul ședinței conducerii centrale a partidului.…

- De la proclamarea oficiala a independenței, la 1 ianuarie 1956, Sudanul a fost cel mai important aliat african al URSS, apoi al Rusiei. Chiar și atunci cand au funcționat regimuri comuniste in state precum Etiopia, Angola sau Mozambic, Kremlinul a afișat cel mai mare interes pentru Sudan, o țara imensa,…

- In urma cu doar trei ani, cand marii producatori OPEC+ au cazut la pamant, America s-a trezit jucand rolul de pacificator. Acum pare mai degraba ținta lor. Alianța petroliera dintre Arabia Saudita și Rusia are potențialul de a provoca tot felul de probleme pentru economia americana și europeana. Decizia…

- Orașul RACARI este gazda proiectului „Preia controlul asupra planetei tale” – Prends ta planete en main! Orașul RACARI este gazda proiectului „Preia controlul asupra planetei tale” – Prends ta planete en main!, o acțiune trinaționala Franța, Romania și Germania, reprezentata de trei instituții importante…

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Psihoterapia este un tip de terapie care ii ajuta pe oameni sa gestioneze și sa depașeasca problemele emoționale. Aceasta implica colaborarea cu un terapeut pentru a identifica și aborda factorii de baza, cum ar fi traumele din copilarie, care pot contribui la problemele emoționale. A prelua controlul…