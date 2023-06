Stiri pe aceeasi tema

- Costin Georgescu, fost director SRI in perioada 1997-2000, a murit vineri, 23 iunie 2023, la varsta de 81 de ani. Acesta se afla intr-un spital din Elveția, intr-o stare grava. CITESTE SI Derapaj grosolan al omului lui Vladimir Putin la adresa Romaniei, in plina invazie rusa in Ucraina 23:32…

- Moartea tragica a celor cinci pasageri ai submersibilului Titan, aflat in expeditie catre epava Titanicului, a intristat intreaga planeta, iar noile detalii despre pasageri dau o nota si mai trista nefericitului eveniment. Daily Mail a aflat ca studentul de 19 ani care si-a pierdut viata in expeditie…

- Sora miliardarului spune ca fiul de 19 ani al lui Dawood nu iși dorea sa mearga in acea expediție, fiind chiar ingrozit de idee, insa a vrut sa-i faca pe plac tatalui sau, scrie NBC News. „Ma simt foarte rau ca intreaga lume a trebuit sa treaca printr-o așa trauma, printr-un asemenea suspans”, a spus…

- Azmeh Dawood, sora mai mare a omului de afaceri pakistanez Shahzada Dawood, a declarat ca nepotul ei, Suleman Dawood, in varsta de 19 ani, nu a dorit sa plece in expediția spre nava Titanic, la bordul submarinului Titan. Iata ce a declarat matușa tanarului ieri, in ziua in care s-a aflat ca cei cinci…

- El este Hamish Harding, unul dintre cei cinci pasageri disparuți, alaturi de pilotul Paul-Henri Nargeolet, fondatorul OceanGate, Stockton Rush, tatal și fiul Shahzada și Suleman Dawood, pe submersibilul Titan, care au fost declarați morți, joi, de autorit

- Sora mai mare a miliardarului pakistanez Shahzada Dawood, care a murit impreuna cu fiul sau in submarinul Titan, in apropiere de epava Titanicului, a facut primele declarații dupa anunțul tragic facut acum puțin timp de Paza de Coasta a SUA. Conform acesteia, Suleman, fiul de 19 ani al lui Dawood nu…

- Cinci persoane sunt date disparute dupa ce un submarinul turistic Titan a plecat spre ramașițele Titanicului. Plecarea a avut loc in cursul zilei de duminica. cu toate acestea, la un moment dat submarinul a pierdut contactul cu nava de cercetare Polar Prince la o ora și 45 de minute dupa scufundare.…

- Un submarin operat de OceanGate este disparut de duminica in apele Oceanului Atlantic. La bord erau cinci persoane care plecasera intr-o expediție spre epava Titanicului. Cat costa o astfel de excursie.