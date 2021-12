Miliardarul Beny Steinmetz a fost arestat pe aeroportul din Atena

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri israelian Beny Steinmetz, care are o condamnare definitiva de cinci ani inchisoare in dosarul Ferma Baneasa, a fost retinut in luna noiembrie la Atena, insa o instanta locala l-a eliberat, el avand interdictia de a parasi teritoriul Republicii Elene. Ministerul Justitiei din…

- O persoana despre care se presupune ca a fost implicata în asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în 2018 la Istanbul a fost arestat marți dimineața pe aeroportul parizian Roissy Charles-de-Gaulle, au spus surse judiciare și aeroportuare, potrivit AFP.Khalid Alotaibi, în…

- Cristian Dide a fost reținut, luni seara, pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT Iași, fiind acuzat de introducere in țara și trafic cu droguri de mare risc. Dide a fost reținut in Gara de Nord, chiar in trenul care urma sa plece spre Iași.Protestatarul Cristian Dide, cunoscut de la manifestațiile din…

- Vlad Cristian Timis, fiul lui Radu Timis, patronul societatii Cris Tim, unul dintre cei mai mari producatori de mezeluri din Romania, a fost arestat preventiv la Criaova intr-un dosar de trafic de droguri.