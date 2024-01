MILIARDARII ROLLS-ROYCE PHANTOM IAU TOATĂ BĂNEASA! ”Baieții deștepți” din așa-numita zona gri a serviciilor secrete numara cu o febrilitate crescanda ”AMR”-ul pana la ”maritișul” anului… Pentru ca mai sunt doar cateva zile și instanța de judecata se va pronunța nu atat pe cererea de insolvența a ROMAERO BANEASA, cat mai ales pe incuviințarea alegerii administratorului judiciar. Șampania e la rece! Și […] The post MILIARDARII ROLLS-ROYCE PHANTOM IAU TOATA BANEASA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

