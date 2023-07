Miliardarii planetei, mai bogați ca niciodată! Cine se află în cap de listă Noroc de… bogataș! Cei mai bogați 500 de miliardari ai planetei s-au imbogațit in ultimele 6 luni cat unii doar viseaza: cu 852 de miliarde de dolari. Conform datelor actuale, primul semestru din 2023 a fost cea mai buna prima jumatate a unui an dupa 2020, cand economia s-a prabușit din cauza pandemiei de Covid-19. Cap de lista in cursa averilor ramane Elon Musk. Fondatorul companiilor Tesla și SpaceX, care este deja cel mai bogat om de pe planeta, nu se oprește și vrea mai mult. Dupa ce și-a lansat sateliții pe orbita, Musk și-a umplut conturile cu aproape 97 de miliarde de dolari in utlimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

