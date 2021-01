Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare post mortem a lui Mildner Steffen.Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 8 ianuarie, decretul de decorare post mortem a specialistului in reabilitari din domeniul cultural Mildner Steffen, Republica Federala…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de decorare post-mortem a lui Mildner Steffen, din Republica Federala Germania, specialist in reabilitari din domeniul cultural. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in semn de "apreciere pentru deschiderea manifestata fata de tara noastra,…

- Presedintele Klaus Iohannis a conferit fostului ambasador al Japoniei in Romania Hitoshi Noda Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Mare Cruce. Ordinul a fost conferit in semn de apreciere pentru "contributia importanta adusa la dezvoltarea relatiilor politico-diplomatice, precum…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a colonel doctor Ionescu Ion Simona.Astfel, in semn de apreciere pentru obtinerea unor rezultate semnificative si a unor performante medicale deosebite in tratarea persoanelor infectate cu virusul SARS CoV 2, Presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat sambata Transgaz pentru finalizarea primei faze a ceea ce a numit ”cel mai ambitios proiect din domeniul energiei, gazoductul BRUA”. apreciind ca Romania isi dovedeste capacitatea de a valorifica in mod corect pozitia geo-strategica, mixul energetic diversificat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de decorare a mai multor persoane, intre care se numara diplomatul Rene van der Linden, presedinte al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei in perioada 2005-2008, si biologul Jos Brils.Seful statului a conferit Ordinul National…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de decorare a Institutului National de Medicina Aeronautica si Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu".Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la infiintare, in semn de "apreciere a inaltului…

- Presedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Ofiter, cu insemn de pace, pentru militari, Drapelului de Lupta al Batalionului 52 Operatii Speciale "Baneasa Otopeni"Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 28 octombrie a.c., decretul de decorare…