Mila lui Dumnezeu – bucuria oamenilor! Iata ca dupa prognoze vestitoare de furtuni si ploaie, la Tulghes, in ziua de 22 Iulie a vrut Dumnezeu sa fie vreme frumoasa; nici prea cald nici inorat, numai bine de jucat. Toata saptamana am lucrat la ultimele detalii, cu ochii sufletului catre cer, pentru ca cea de-a XII-a editie a Festivalului de Dans

- Consiliul județean pentru protecția mediului, format din liceeni și studenți, de la profilul protecția mediului, au demarat un program vizand reamenajarea unui spațiu dintre cateva blocuri din municipiu. In cadrul programului, pe care tinerii l-au numit „Ideal Creativ”, au fost colectate idei și propuneri…

- Aproximativ 360 de artiști din țara, dar și din Republica Moldova, sunt așteptați pe scena Festivalului de folclor „Ciobanașul” ce va avea loc la inceputul lunii septembrie, la Intorsura Buzaului. Printre invitații speciali ai ediției din acest an se numara indragitele interprete de muzica populara…

- „Sa celebram ia, portul cel sfant ce ni l-a harazit Dumnezeu prin mainile bunelor și strabunelor noastre, cusut și astazi cu atata maiestrie in duhul smereniei și al rugaciunii!”- Alexandra Pintrijel Hagiu, inițiatoare Ziua Universala a iei va fi celebrata sambata, 24 iunie, in orașul-stațiune Covasna,…

- Cea de-a XXV-a ediție a Festivalului „Tinere talente”, derulata miercuri, la Sfantu Gheorghe, in organizarea Fundației „Mihai Viteazul” , a cuprins un spectacol amplu dedicat Centenarului, in program fiind incluse dansuri și piese folclorice romanești, dar nu numai. Evenimentul a avut, in premiera și…

- Concertul trupei sZempol Offchestra va incheia, miercuri seara, cea de-a patra editie a Festivalului international de teatru „Reflex”, desfasurat de la Sfantu Gheorghe. „Spre deosebire de editiile anterioare, in acest an accentul s-a pus nu doar pe arta dramatica, ci si pe muzica live, care a jucat…

- Grupuri de dansuri din șapte județe ale țarii, dar și din Republica Moldova, au participat sambata, 12 mai (a.c.), la festivalul – concurs național de folclor „Izvoare covasnene”, in orașul-stațiune Covasna. Evenimentul a cuprins o parada a portului tradițional și un spectacol de dansuri populare, de…

- O noua ediție a Festivalului interjudețean de teatru – ,,JUVENTUS”, adresat elevilor din clasele IX-XII, se va derula, luna viitoare, in orașul – stațiune Covasna. Inscrierile in vederea participarii la eveniment se deruleaza pana in data de 30 mai (a.c.). Festivalul de teatru al liceenilor –„JUVENTUS”…

- Spectacolul de dans flamenco, sustinut de artistul spaniol Juan Manuel Fernandez Montoya, cunoscut cu numele de scena Farruquito, a deschis vineri seara a patra editie a Festivalului international de teatru „Reflex” de la Sfantu Gheorghe, care se va desfasura pe parcursul urmatoarelor doua saptamani.…