Conceptul #OneMillionAngels dedicat copiilor cu autism a prins contur in 2017 cand Miki Pereanu a decis ca timpul zilei sale de naștere sa il aloce lansarii unui proiect cu adevarat minunat, conturat cu delicatețea specifica ingerilor și cu dorința de a face o lume mai buna. #OneMillionAngels, este un proiect cu mult suflet dedicat copiilor care sufera de autism. Ne poți povesti un pic despre misiunea ta aici? Ideea acestui proiect s-a conturat in treietape, a caror succesiune a venit firesc, ca intr-un joc pe nivele in care “deblocam” cate ceva. Primul gand a venit in apropierea zilei mele de…