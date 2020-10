Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a minimalizat miercuri amenintarea reprezentata de racheta balistica intercontinentala gigantica prezentata sambata de Coreea de Nord in cadrul unei defilari militare, relateaza AFP. "Trebuie stiut ca atunci cand o tara isi construieste programul de rachete, lucrul cel mai important pe care il face pentru a se asigura ca functioneaza este sa testeze aceste rachete", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa de la Washington. "Nord-coreenii au efectuat exact zero teste cu rachete balistice intercontinentale anul trecut. Iar asta este valabil si pentru…