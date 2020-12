Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adoptat decizia privind inchiderea Consulatului General al SUA la Vladivostok și suspendarea activitații Consulatului General la Ekaterinburg. Acest lucru a fost relatat vineri unui corespondent TASS de catre un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA.…

- NATO întoarce pagina cu privire la anii Trump, marți, cu ultima întâlnire a miniștrilor de externe ai anului și așteapta cu nerabdare ca Joe Biden sa preia funcția pentru a consolida legaturile cu Statele Unite, potrivit AFP.Secretarul general al Alianței, norvegianul Jens…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a anuntat vineri impunerea de noi sanctiuni economice impotriva a patru companii chineze si ruse acuzate ca au sustinut dezvoltarea programului nuclear iranian, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Statele Unite au sanctionat patru companii din China si…

- Secretarul de Stat al SUA, Michael Pompeo, a numit in contul sau Twitter beneficiul pentru țara al ieșirii din Tratatul privind Cerul Deschis. {{482938}}"Datorita acestui lucru, America este mai protejata, deoarece Rusia nici in prezent nu-și indeplinește obligațiile", a declarat politicianul, transmite…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, se afla miercuri in Georgia pentru a duce sprijinul sau in favoarea 'suveranitatii' acestei tari, intr-un moment in care Rusia isi extinde influenta in Caucaz, precum si a institutiilor georgiene zguduite de o criza post-electorala, transmite AFP, potrivit…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, se afla miercuri in Georgia pentru a duce sprijinul sau in favoarea 'suveranitatii' acestei tari, intr-un moment in care Rusia isi extinde influenta in Caucaz, precum si a institutiilor georgiene zguduite de o criza post-electorala, transmite AFP.…

- Potrivit BBC, hackerii din Coreea de Nord si Rusia au incercat sa sparga sistemele mai multor companii farmaceutice, implicate in dezvoltarea vaccinului anti Covid. Gruparea rusa ar purta numele de "Fancy Bear", in timp ce celelalte doua din Coreea de Nord isi spun "Zinc" si "Cerium". Rusii ar fi actionat…

- Ministrii de Externe din Armenia si Azerbaidjan au anuntat, marti, ca vor avea intrevederi separate cu secretarul de Stat american, Mike Pompeo, in contextul confruntarilor militare din regiunea separatista Nagorno-Karabah, anunța MEDIAFAX.Intrevederile sunt programate vineri, la Washington.…