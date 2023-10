Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vice-presedinte republican din timpul presedintiei lui Donald Trump, Mike Pence, a anuntat vineri ca-si retrage candidatura pentru alegerile primare din partidul sau in vederea desemnarii candidatului la scrutinul prezidential de anul viitor.

- Fostul vicepreședinte american, republicanul Mike Pence, renunța la candidatura sa in alegerile pentru desemnarea unui candidat pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, scriu agențiile internaționale de presa, potrivit Rador Radio Romania.Cotat cu șanse mici, Pence a ales Congresul Evreiesc…

- Fostul vicepresedinte din timpul presedintiei lui Donald Trump, Mike Pence, a anuntat sambata ca-si retrage candidatura pentru alegerile primare din Partidul Republican in vederea desemnarii candidatului la scrutinul prezidential de anul viitor, informeaza Agerpres preluand AFP."Am venit sa va spun…

- Fostul vice-presedinte republican din timpul presedintiei lui Donald Trump, Mike Pence, a anuntat vineri ca-si retrage candidatura pentru alegerile primare din partidul sau in vederea desemnarii candidatului la scrutinul prezidential de anul viitor, transmite AFP.

- Controversatul Robert Kennedy Junior, nepotul presedintelui american asasinat „JFK”, a anuntat luni ca va candida ca independent la alegerile prezidentiale din 2024, o decizie care i-ar putea afecta atat pe democratul Joe Biden, cat si republicanul Donald Trump, transmite AFP.

- Fostul președinte american Donald Trump și-a extins avantajul in lupta pentru inaintarea in cursa prezidențiala din partea Partidului Republican, potrivit unui nou sondaj realizat de Wall Street Journal. 59% dintre alegatorii republicani sint gata sa-l susțina pe Trump in alegerile primare, ceea ce…

- Fostul presedinte american Donald Trump a confirmat, duminica, faptul ca nu va participa la dezbaterile pentru alegerile primare ale Partidului Republican, prima dintre ele avand loc miercuri, informeaza AFP, potrivit News.ro.

- Fostul presedinte american Donald Trump a confirmat ca nu va participa la dezbaterile pentru alegerile primare ale Partidului Republican, prima dintre acestea urmand sa aiba loc miercuri, relateaza luni AFP.