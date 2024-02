Mijlocașul Iulian Roșu, despărțire de Dinamo Dinamo și mijlocașul Iulian Roșu (29 de ani) au decis sa iși desparta drumurile, dupa ce acesta din urma a avut doar 10 apariții in acest sezon și a avut un conflict cu clubul, reclamandu-l la comisii și provocandu-i interdicția la transferuri. Roșu s-a alaturat echipei in august 2022 și a avut un rol important in promovarea din sezonul anterior, cu 19 apariții in Liga 2 și in barajul de… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a anunțat desparțirea de mijlocașul Iulian Roșu (29 de ani), fotbalist cu doar 7 apariții in acest sezon. Iulian Roșu era legitimat la Dinamo din august 2022. A fost piesa importanta in sezonul trecut, al promovarii, cu 19 apariții in Liga 2 și in barajul de promovare, dar in aceasta stagiune…

- Farul - Dinamo // Toți oficialii importanți ai Farului au locuri de parcare personalizate in incinta micuțului stadion din Campia Dobrogei. Al „Regelui”, gravat cu inițialele sale, e plasat chiar langa o stație de incarcare electrica. +1 FOTO Managerul Farului e ECO-friendly, toți membrii familiei…

- Duminica, 11 februarie, au avut loc inca doua confruntari contand pentru etapa a 25-a a SuperLigii de fotbal: AFC Hermannstadt – Petrolul Ploiești 0-0 și FCSB – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-0 (FOTO). Ultimele doua jocuri sunt programate luni, 12 februarie: UTA Arad – FC Botoșani (de la ora 17:00) și…

- CSM Sighișoara și antrenorul echipei de handbal, Marius Stavrositu, au ajuns la o ințelegere de incheiere pe cale amiabila a contractului. Potrivit CSM Sighișoara, Marius Stavrositu și-a inceput activitatea la clubul sportiv sighișorean in data de 1 august 2022, reușind ca la finalul primului an de…

- Cel mai mare centru comercial din oraș a fost inchis astazi, dupa ce Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a primit o sesizare legata de existenta unor probleme la o serie de operatori comerciali. In cadrul unei actiuni de control comisarii au depistat gandaci, atat in unele spatii de…

- Fostul portar de la ASA 2013 Targu Mureș, Eduard Pap, in varsta de 29 de ani i-a fost propus la Dinamo și poate avea posibilitatea de a reveni in campionatul intern. Dinamo se afla in cautarea unor atacanți, insa surprinzator, s-ar putea ca in zilele urmatoare sa semneze cu un portar. Potrivit informațiilor…

- Romania s-a calificat la Campionatul European de Handbal U18 dupa ce a remizat cu formatia Letoniei: 41-41 (19-16), duminica, 7 ianuarie, la Maria Enzersdorf (Austria), in ultimul sau meci din Grupa E a preliminariilor. Din lotul invingator au facut parte și 3 jucatori care au plecat in aceasta vara…

- Etapa cu numarul 21, ultima din acest an, a Superligii de fotbal s-a incheiat, vineri, cu jocurile Oțelul Galați-FC Botoșani 0-2 și Dinamo-FC Voluntari 1-0. In primele jocuri ale rundei s-au consemnat rezultatele: FC Universitatea Craiova 1948-Petrolul Ploiești 2-0, CSM Poli Iași-FCSB 1-3, UTA Arad-CS…