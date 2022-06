Stiri pe aceeasi tema

- Toate vehiculele Societatii de Transport Bucuresti STB S.A. vor fi igienizate de catre operatori privati, incepand cu data de 1 iulie, a anuntat luni compania, precizand ca igienizarea si spalarea vehiculelor se va face in toate cele 11 depouri din Bucuresti.

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Adrian Crit, a anunțat, marți, ca validatoarele inteligente vor fi disponibile in toate mijloacele de transport in comun in maximum o luna si, astfel, se va putea putea valida direct cu cardul bancar biletele de calatorie, informeaza Agerpres…

- Validatoarele inteligente vor fi disponibile in toate mijloacele de transport in comun in maximum o luna si, astfel, vom putea valida direct cu cardul bancar titlurile de calatorie, a declarat, marti, in cadrul evenimentului Caravana Smart City, directorul general al Societatii de Transport Bucuresti…

- Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti (STB) protesteaza joi, intre orele 13:00 -17:00, la sediul Societatii de Transport Bucuresti STB SA din B-dul Dinicu Golescu, nr. 1, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Șoferul autobuzului 335 avea deja o cercetare disciplinara in curs, pentru ca a participat la greva angajaților Societații de Transport București de la inceputul anului, spune compania. „Avand in vedere incidentul respectiv și ca urmare a inregistrarilor video ce au aparut in spațiul public, va informam…

- Elevii din București beneficiaza de astazi de abonamente anuale gratuite, „eliminand astfel deplasarile lunare la centrele de comercializare a titlurilor de calatorie”, potrivit unui comunicat al Societații de Transport București. „Incepand de miercuri, 13.04.2022, Societatea de Transport București…

- Nu se poate observa nicio imbunatațire a situației mijloacelor de transport ale STB, in urma controlului realizat de protecția Consumatorilor, in ciuda promisiunilor directorului Adrian Criț. In urma cu o saptamana , pe 23 martie, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC a prezentat…

- Solicitarea de scumpire a biletelor de tren vine din partea CFR Calatori, care reclama ca are cheltuieli chiar și de 3 ori mai mari la achizitia de energie electrica fata de anul trecut, dar și costuri in plus cu motorina necesara locomotivelor.