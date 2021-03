Miile de protestatari din București, neidentificați de Jandarmerie pentru amenzi. Doar 30 de sancțiuni au fost date Jandarmeria a anunțat ca a aplicat 30 de amenzi, in valoare totala de 29.950 de lei, organizatorilor manifestațiilor de sambata din București, la care au participat cateva mii de persoane. Oficialii susțin ca se fac verificari pentru identificarea și a altor persoane care au incalcat normele legale in vigoare, in vederea luarii masurilor care se […] The post Miile de protestatari din București, neidentificați de Jandarmerie pentru amenzi. Doar 30 de sancțiuni au fost date appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

