Mii de turiști, așteptați în week-end la Festivalul Tocanului din Novaci Mii de turiști sunt așteptați in week-end la Festivalul Tocanului din Novaci, care va avea loc pe 9 octombrie, de la ora 11.00. Turiștii din intreaga țara sunt așteptați in zona submontana a județului Gorj sa deguste bunatațile locale. Festivalului Tocanului organizat la Novaci se vrea a fi sarbatoarea care promoveaza bunele practici ale crescatorilor de animale in ceea ce privește pregatirea unor produse gastronomice cu specific local precum „tocanul de oaie”. „Daca doriți sa cunoasteți mai bine zona de sub munte, sa gustați renumitul tocan de oaie pregatit de catre cei care cresc oile așa cum… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, in perioada 12- 18 septembrie, in comuna Socond a organizat o Tabara Internaționala de Creație. Au participat artiști din Romania, Republica Moldova, Ungaria și Franța. Cu aceasta ocazie, miercuri 28 septembrie 2022,…

- Numarul pe 2021 al revistei aparute sub egida Editurii „Alma Mater” si patronate de Societatea Cultural-Stiintifica „Vasile Alecsandri” Bacau (parteneri: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau si filiala locala a Uniunii Scriitorilor din Romania) continua programul…

- La sediul Centrului Județean de Cultura Dambovița a debutat proiectul „Belcanto la Curtea Domneasca”. Proiectul este organizat de Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean…

- In perioada 27 – 28 august s-a desfașurat la Satu Mare simpozionul internațional ”Identitatea naționala in cultura folclorica mondiala” organizat de Asociația Naționala de Folclor din Romania (A.N.F.R.) care iși are sediul la Satu Mare in incinta sediului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea…

- Lautarii din Gorj și din Oltenia sunt așteptați pe 29 august, de la ora 17,00, la Festivalul „Gena Barsan”, din Targu-Carbunești. Concurenții care vor sa se inscrie la ediția a XVI-a a Festivalului „Gena Barsan” de la Targu-Carbunești sunt rugați sa se prezinte incepand cu ora 16.00. Organizatorii ii…

- Destinațiile de vacanța din Grecia se numara printre preferintele romanilor, in fiecare vara. Turistii din tara noastra au luat cu asalt plajele din strainatate, in special cele de pe insulele grecești. Autoritațile elene au avut grija sa angajeze, pe plaje, personal din Romania, pentru o relatie cat…

- In organizarea Consiliului Judetean Ialomita, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita, in parteneriat cu Direcția Educație, Cultura și Tineret Slobozia, se va

- Corina Martin a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca numarul turistilor a scazut peste tot in Romania, nu doar pe litoral. “A scazut numarul de turisti in toata Romania. Nu vorbim doar despre litoral. Numarul romanilor in vacante in Romania a scazut si este o consecinta fireasca a acestor doi…