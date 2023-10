Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii gratuite cu trenul in Europa. 36 000 de tineri, nascuți in 2005, vor primi un permis gratuit de calatorie Comisia Europeana a lansat miercuri runda de inscrieri de toamna din cadrul inițiativei DiscoverEU, in urma careia 36 000 de tineri vor primi un permis gratuit de calatorie pentru a explora…

- Comisia a lansat, in ziua de 4 octombrie, runda de inscrieri de toamna din cadrul inițiativei DiscoverEU, in urma careia 36 000 de tineri vor primi un permis gratuit de calatorie pentru a explora Europa. Inscrierile au inceput in 4 octombrie, la ora 12:00 CEST și se vor incheia miercuri, 18 octombrie,…

- Comisia a lansat ieri o runda de toamna a programului, care va finanța calatoriile a 36.000 de tineri din statele comunitare. Runda de toamna a programului este dedicata tinerilor nascuți intre 1 ianuarie și 31 decembrie 2005, iar aceștia se pot inscrie pana la 18 octombrie pe Portalul Tinerilor Europeni…

- Comisia Europeana lanseaza miercuri runda de inscrieri de toamna din cadrul inițiativei DiscoverEU, in urma careia 36 000 de tineri vor primi un permis gratuit de calatorie pentru a explora Europa.

- Comisia Europeana a lansat astazi, 4 octombrie, runda de inscrieri de toamna DiscoverEU, in cadrul careia mii de tineri de 18 ani vor primi un permis gratuit de calatorie de cale ferata cu care pot explora Europa.

- Generațiile tinere au fost miercuri, 20 septembrie, vedetele proiectului „Tineri debutanti in arta si jurnalism", un proiect special creat pentru elevii mureșeni, talentați și pasionați de arta și jurnalism, organizat de Asociația Educație pentru Europa și finanțat de Primaria municipiului Targu Mureș.…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a pus punct interdictiei introduse de cinci state membre UE cu privire la importurile de cereale ucrainene. Gratie masurilor introduse la inceputul lunii, masurile introduse in mai au facut sa dispara distorsiunile de pe pietele celor cinci state membre vecine cu…

- Fermierii romani devin tot mai cunoscuți in Europa pentru produsele fabricate prin metode tradiționale. Zeci de producatori locali și-au dat intalnire in acest weekend in comuna Polovragi, din Gorj, la Festivalul European Bio, pentru a-și prezenta marfa clienților care cauta