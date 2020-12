Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.500 de camioane sunt blocate in comitatul britanic Kent de 48 de ore, formand o coada uriașa, dupa ce Franța a interzis orice intrare dinspre Marea Britanie din cauza noii tulpini de coronavirus descoperita in UK, conform The Guardian. Printre șoferii de TIR-uri care așteapta la granițe…

- Sute de romani - turisti din cel putin 5 autocare si soferi de TIR - sunt blocati in trafic intre Marea Britanie si Franta, la traversarea Canalului Manecii, in urma interdictiilor de circulatie impuse de autoritatile din Franta, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de asociatia civica "Voluntari…

- Alte 1218 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sint de import (Marea Britanie-2, Romania-1, Germania-1, Franța-1, Federația Rusa-1). Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 134 578. Total teste efectuate…

- Persoanele care calatoresc din Romania in Republica Cehia pot intra pe teritoriul ceh numai pentru motive bine intemeiate, fiind excluse calatoriile in scop turistic, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis agerpres . De asemenea, toate persoanele care calatoresc pentru…

- S-a lansat First Contact, prima aplicație din Romania care te avertizeaza daca ai intrat in contact cu o persoana infectata cu Covid-19. Cei care au intrat in contact cu o persoana infectata cu Coronavirus vor fi avertizați rapid de alicația First Contact, pastrandu-se anonimatul tuturor celor implicați:…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat sambata, la Vaslui, ca nu se pune problema unui lockdown la nivelul Romaniei din cauza crizei Covid, informeaza Agerpres. Ministrul spune ca vor fi impuse restricții suplimentare, in funcție de evoluția epidemiologica pe județe sau localitați. "E din ce in…

- Romania are a doua cea mai mare rata a mortalitatii COVID-19 din Europa, devansand Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, tari in care s-au inregistrat foarte multi morti. Motivele sunt complexe, realitatea e una singura: riscul unui deces este mai ridicat in Romania decat in alte tari.

- Franta si-a depasit sambata recordul de infectari zilnice, cu un numar de 16.972 de cazuri inregistrate in 24 de ore, au anuntat autoritatile franceze. Pana in prezent, Franta a inregistrat in jur de 32.000 de decese legate de noul coronavirus de cand a inceput pandemia. Purtarea mastii este…