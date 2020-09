Mii de şoferi de pe microbuzele şcolare, controlaţi de poliţiştii rutieri; au fost aplicate 111 amenzi Politistii rutieri au desfasurat, saptamana trecuta, o ampla actiune de control a conducatorilor de autovehicule destinate transportului de elevi, fiind aplicate 111 sanctiuni contraventionale soferilor de pe microbuzele scolare.



Potrivit unui comunicat al IGPR, activitatile au vizat verificarea conducatorilor de autovehicule destinate transportului de elevi, utilizarea centurilor de siguranta si respectarea normelor rutiere, precum si respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.



In perioada 14 - 18 septembrie, politistii rutieri…

Sursa articol: agerpres.ro

