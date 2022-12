Stiri pe aceeasi tema

- Numarul migranților care au ajuns in Uniunea Europeana din țari precum Libia, Tunisia sau Bangladesh a crescut cu 50% fața de anul trecut. Problema este importanta in contextul aderarii Romaniei la spațiul Schengen, deoarece migrația ilegala este o tema de baza in acest aspect.

- Cu toate ca piata de curierat este dezvoltata in Romania, avand un numar mare de firme de curierat, problemele sunt des intalnite. Asadar, reclamatiile si sesizarile cetatenilor apar din ce in ce mai mult la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). In total, la ANPC Iasi, de la…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 534 de cazuri noi de COVID-19, cu 54 mai putine fata de ziua precedenta. Au fost raportate trei decese, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania a ajuns la 3.282.751 de cazuri de COVID inregistrate de la inceputul pandemiei. In jurul orei 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de autoritați, au fost inregistrate 527 de cazuri…

- La ultimul bilanț anunțat vineri de autoritați, au fost inregistrate 1.801 de cazuri noi de COVID. In jurul orei 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.968 de cazuri noi de COVID-19, cu 286 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 6 decese, potrivit news,ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 2,5 milioane de romani, aflați la limita pragului de saracie, pensionari, persoane cu dizabilitati, familii cu venituri mici beneficiaza de cardurile sociale, in valoare de 250 lei, la fiecare 2 luni, pana la finele acestui an. Prima transa a fost emisa in cursul lunii iunie, prin Ministerul Investițiilor…

- Ne propunem sa abordam aici, foarte pe scurt, maniera clarificarii de catre legiuitorul roman a situatiei in care pe parcursul derularii inspectiei fiscale intervine decesul contribuabilului. De la inceput trebuie sa spunem ca atat Codul de procedura fiscala (CPF) asa-zis vechi (O.G. nr. 92/2003, republicata,…