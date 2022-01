Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a fost vazut coborand din Air Force One la Joint Base Andrews din Maryland, din cauza furtunii puternice de zapada, dupa peste 60 de minute.Președintele Joe Biden s-a intors luni la Casa Alba, dupa vacanța sa din Delaware. Insa, din cauza vremii nefavorabile, a fost nevoit…

- Varianta Omicron a coronavirusului conduce la niveluri record de imbolnaviri in SUA, fapt ce a determinat scolile sa ramana inchise. Mii de scoli din SUA au amanat revenirea programata pentru saptamana aceasta in salile de clasa dupa vacanta de iarna deoarece varianta Omicron a coronavirusului…

- Îmbarcarea într-un avion a fost o cursa cu obstacole în Statele Unite, duminica, în plina perioada de revenire dupa vacantele de Craciun și Anul Nou, cu peste 2.500 de zboruri anulate ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile si a perturbarilor asociate variantei Omicron…

- Cu 100.000 de decese inregistrate in ultimele 11 saptamani, Statele Unite au depașit pragul de 800.000 de decese asociate COVID-19, fiind țara cu cel mai mare astfel de bilanț din lume, informeaza BBC, citat de News.ro . SUA, cu o populatie de aproximativ 330 de milioane de locuitori, au inregistrat…

- Șefa Centrelor de Prevenire și Combatere a Bolilor, Rochelle Walensky, a anunat duminica faptul ca au fost raportate cazuri de infectare cu varianta Omicron, in cel puțin 15 state din SUA, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Washington, New York și Carlifornia sunt printre statele in care a fost raportata…

- Șefa Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), Rochelle Walensky, a anunțat ca in cel putin 15 state americane au fost depistate cazuri de contaminare cu varianta Omicron de coronavirus.„Avem cunostinta de mai multe zeci de cazuri si le urmarim indeaproape.In fiecare zi, din ce in ce…

- Cazuri de contaminare cu varianta Omicron a virusului responsabil de COVID-19 au fost identificate in cel putin 15 state americane, a anuntat duminica sefa Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), Rochelle Walensky. „Avem cunostinta de mai multe zeci de cazuri si le urmarim indeaproape.In…

- Cazuri de contaminare cu varianta Omicron a virusului responsabil de COVID-19 au fost identificate în cel putin 15 state americane, a anuntat duminica sefa Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), Rochelle Walensky, citata de Reuters."Avem cunostinta de mai multe zeci de…