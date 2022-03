Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mii de manifestanti, majoritatea rusi, s-au adunat sambata la Praga pentru a denunta ofensiva militara ordonata de presedintele rus Vladimir Putin asupra Ucrainei si pentru a cere incetarea razboiului, informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ar fi "prostesc" sa se creada ca sanctiunile occidentale impotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia, potrivit Reuters.„Sanctiunile nu…

- Vladimir Putin a anunțat ca va lua sancțiuni drastice pentru rușii care sunt impotriva razboiului din Ucraina. Dupa ce liderul de la Kremlin a interzis Instagramul, pe fondul invaziei brutale a Ucrainei de catre Rusia, acum el a decis sa puna presiune și pe cetațenii ruși care scriu mesaje impotriva…

- Catalin Drula, președintele USR, a transmis joi dimineața un mesaj de susținere a poporului ucrainean in contextul agresiunii armate la care a supus de joi dimineața. „Alaturi de Ucraina. Pentru libertate in Europa. Vladimir Putin a inceput in aceasta noapte un razboi nelegitim și crud. Este o agresiune…

- Unul din doi rusi, adica 50 %, considera corect ca tara lor sa utilizeze forta militara împotriva Ucrainei pentru a împiedica guvernul de la Kiev sa adere la Alianta Nord-Atlantica, potrivit unui sondaj publicat miercuri de postul de televiziune CNN, cu referire la ȘtirileProTV.ro. …

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…