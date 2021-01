Stiri pe aceeasi tema

- Politistii doljeni au desfasurat astazi pe raza intregului judet activitati specifice planului de actiune national „FOC DE ARTIFICII”, in desfașurare in perioada 23 noiembrie 2020 – 10 ianuarie 2021. In urma activitatilor desfasurate, politistii au intocmit 13 dosare penale, ca urmare a incalcarii prevederilor…

- Aproximativ 24 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în cursul zilei de 27 decembrie. Polițiștii au depistat doi barbați care, pe raza localitaților…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj acționeaza in vederea verificarii legalitatii desfasurarii de operatiuni cu articole pirotehnice, de catre persoanele fizice si juridice in perioada sarbatorilor de iarna. In cadrul acțiunilor desfașurate, la data de 22…

- Artificii pe cer, de Revelion, numai daca sunt autorizate. Daca nu… amenda. Polițiștii au confiscat, 32 de tone de articole pirotehnice in numai o luna. Au verificat piețe, targuri și centre comerciale. Au fost in sute de locuri și au intocmit peste 200 de dosare penale. Peste 1.000 de kilograme de…

- Politistii galateni au depistat si indisponibilizat peste o tona de articole pirotehnice, iar cinci persoane s-au ales cu dosare penale pentru detinerea si comercializarea acestora fara drept, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- Politistii din cadrul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase si Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Prahova au prins in flagrant doua persoane care se pregateau sa incarce marfa periculoasa pentru a fi trimisa la vanzare in Prahova.

- Articolele pirotehnice faceau parte din categoria P1, F2 si F3 si erau transportate cu o autoutilitara pe DN 15, in localitatea Garleni, fara documente legale de provenienta. Valoarea acestora a fost estimata la 10.000 de lei.

- Un tâna de 22 de ani din Suceava încerca sa vânda petarde și artificii ilegal în Cluj-Napoca. Polițiștii clujeni i-au confiscat 350 kg de articole pirotehnice, în cadrul acțiunii „Foc de artificii”.…