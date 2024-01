Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat intr-o piața din centrul Belgradului, sambata (30 decembrie), in cel mai mare protest de pana acum fața de rezultatele alegerilor parlamentare și municipale din 17 decembrie, pe care manifestanții doresc sa fie anulate, potrivit Reuters. Marinika Tepic, aflata in greva foamei,…

