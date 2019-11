Peste 2.000 de persoane s-au adunat duminica seara in centrul Bucurestiului, in zona Pietei Universitatii, pentru a participa la un mars pentru apararea padurilor si impotriva violentelor impotriva padurarilor, organizat de organizatiile de mediu Declic, Agent Green si Green Peace. Marsul este programat in intervalul 18,00-22,00, pentru traseul Piata Universitatii - Piata Mihail Kogalniceanu - Ministerul Apelor si Padurilor, o coloana de circa 1.000-1.500 de persoane plecand in jurul orei 19,30 de la Piata Universitatii. Pe traseu acestora li s-au mai alaturat si alti participanti, printre acestia…