- Proteste masive anti-vaccinare in Franta. Peste 100 de mii de oameni au iesit pe strazile mai multor orase pentru a-și arata nemulțumirea fața de noile masuri restrictive anunțate de autoritati. Manifestantii sutin ca acestea ingradesc libertatea de alegere a celor care nu vor sa se vaccineze. "Decizia…

- Un incendiu a izbucnit luni dimineața, in jurul orei 10:00, intr-un apartament de pe strada Fabricii, din municipiul Cluj-Napoca.„Doua autospeciale, o autoplatforma pentru intervenții și salvari de la inalțimi, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost dislocate pentru a gestiona o situație de urgența rezultata…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,35 (ieri 0,39); -persoane internate la ATI: 16 (ieri 16); -persoane internate in spital: 134 (ieri 130); -persoane…

- Sute de manifestanti au protestat fata de restrictiile impuse in lupta impotriva pandemiei covid-19 in cartierul in care se afla cladirile Uniunii Europene (UE) la Bruxelles si au strigat ”Libertate!”, relateaza AFP. Manifestantii s-au adunat intr-un parc si s-au indreptat apoi, sambata, catre…

- Cateva zeci de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala fata de prelungirea starii de alerta in conditiile scaderii numarului de infectari si a ratei de imbolnavire, transmite news.ro. Multi dintre protestatarii aflati in Piata Victoriei, unde au ajuns in mars din…

- Mii de persoane au participat la o manifestatie - interzisa de catre autoritati - impotriva restrictiilor anticovid in Elvetia, fara sa poarte in general masca, in oraselul Rapperswil-Jona, agitand steagul elvetian si strigand ”Libertate!”, relateaza AFP. Potrivit politiei, aproximativ 4.000…

