Mii de pacienți cu hepatita cronică virală C fără tratament de 4 luni! Cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Naționale a pacienților cu afecțiuni hepatice din Romania are loc pe 5 și 6 noiembrie, online,și aduce in prim plan situația pacienților cu hepatita cronica virala C care au intrat in a cincea luna fara tratament. ”Facem apel catre autoritați sa ințeleaga ca e timpul sa nu ignore bolile hepatice. Situația pacienților cu hepatite virale C este una dezastruoasa. Ne-am saturat de pauze intre contractele cost/volum/rezultate pana acum, dar mereu au fost cauzate de negocieri. Acum suntem intr-o situație atipica. Negocierile s-au incheiat de doua luni de zile, protocoalele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

