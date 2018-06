Manifestantii din Piata Marii Adunari Nationale s-au indreptat in mars spre sediul Parlamentului, unde intentioneaza sa protesteze pana la validarea mandatului de primar al lui Andrei Nastase, transmite Radio Chisinau, care mentioneaza ca, inainte de aceasta, cei prezenti au votat o rezolutie in acest sens. In rezolutie este criticata hotararea justitiei prin care au fost anulate alegerile, mentionandu-se ca in acest fel in Republica Moldova este instaurata dictatura.



"Anularea alegerilor este neconstitutionala, ilegala si reprezinta sfarsitul democratiei. Astfel, este instaurata oficial…