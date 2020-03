Mii de militari şi civili din armata SUA, în autoizolare în Europa Aproximativ 2.600 de militari si civili din armata americana se afla in prezent in autoizolare in Europa, dupa ce au fost identificati ca suspecti de contaminare in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, a dezvaluit vineri Pentagonul, transmite Reuters. Cifra este mult mai mare decat orice raportare anterioara din partea armatei americane, care a declarat […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.600 de militari si civili din armata americana se afla in prezent in autoizolare in Europa, dupa ce au fost identificati ca suspecti de contaminare in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, a dezvaluit vineri Pentagonul, transmite Reuters, citata de Agerpres. Cifra este…

- Armata a trimis medici militari care vor ajuta la procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granița de sud, vest și nord-vest a Romaniei, anunța, miercuri un comunicat al Ministerului Apararii Naționale (MApN). „Ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, a…

- Grecia si Ungaria au transmis ca sunt dispuse sa faca „orice este necesar” pentru a-si proteja granitele de valurile de refugiati dupa ce Turcia a anuntat ca nu le va mai opri sa ajunga in Europa potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Guvernului grec, Stelios Petsas, a declarat: „Guvernul…

- Germania se afla la inceputul unei epidemii de coronavirus dupa aparitia unor cazuri noi care nu mai pot duce la sursa originala a virusului in China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, relateaza Reuters. El a cerut ministerelor sanatatii din landuri precum si spitalelor…

- Peste 100 de soldati americani au leziuni traumatice la nivelul creierului in urma atacului iranian cu rachete impotriva unei baze din Irak, o crestere de peste 50% a cazurilor au declarat luni oficiali americani, potrivit carora armata americana va face un anunt oficial in acest sens, transmite…

- Armata americana a anunțat joi ca 11 militari au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma atacului cu rachete lansat pe 8 ianuarie de Iran impotriva unei baze militare americane din Irak, informeaza Mediafax citand Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a condamnat miercuri atacurile desfașurate de Iran asupra unor baze militare irakiene in care erau staționate trupe americane, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Forțele iraniene au atacat cu rachete baze militare din Irak unde se aflau militari…

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari, potrivit Reuters. Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din Europa conform datelor Eurostat,…