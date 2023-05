Stiri pe aceeasi tema

- ”3.000 de medicamente au fost retrase de pe piata in ultimii cinci ani prin delistare din nomenclatorul de medicamente. Practic, Agentia Medicamentului (ANDMR – Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, n.r.) a fost notificata de producatori, exista o procedura foarte…

- Zeci de cercetatori, fizicieni sau ingineri – angajați mai vechi sau mai noi ai ICPE Bistrița au fost invitați astazi la Metropolis. Au avut de aniversat 40 de ani de la inființarea institutului de cercetare. Atmosfera emoționanta și multe povești – astazi dupa-amiaza, in sala de conferințe a Hotelului…

- In timp ce pacienții din Germania beneficiaza de un medicament nou in 128 de zile, cei din Romania așteapta 918 zile, media europeana fiind de 517 de zile de la acordarea autorizației de punere pe piața, se precizeaza intr-un comunicat al Asociației Romane a Producatorilor Internaționali de Medicamente…

- Marcel Ciolacu il torpileaza pe Bogdan Chirițoiu pe care il acuza ca, dupa patru falimente ale companiilor din piața de asigurari face aceleași greșeli. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reprosat, miercuri, Consiliului Concurentei ca a permis unei companii sa ocupe 80% din piata asigurarilor RCA,…

- Directorul Biroului Regional OMS Europa, dr. Hans Henri P. Kluge, a declarat miercuri ca pana la 40% dintre medicii din regiune urmeaza sa se pensioneze in urmatorii zece ani si nu exista un plan de inlocuire a acestora. El a participat la ceremonia de deschidere a reuniunii la nivel inalt a statelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe Richter s-a produs duminica, la ora locala 13:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- ”Romania este intr-o reducere de deficit, in ultimii doi ani, este intr-o procedura de deficit excesiv, planul este indeplinit pana la acest moment, si 2022 si 2021 au insemnat o reducere de deficit de la 9,4% la 5,7%, vorbim de deficitul cash si pe ESA, inchidem deficitul in 2022 sub deficitul programat…

- ​MicroEurope este o companie de investiții sociale care iși propune sa contribuie la dezvoltarea sectorului microfinanțarilor din intreaga Europa. Bazele companiei au fost puse de 8 antreprenori și 3 investitori ancora, iar prima investiție din Romania a fost acordata fintech-ului de factoring digital…