Mii de locuitori din Alba au rămas fără curent electric din cauza zăpezii Peste 6.500 de consumatori din Alba, din zona Munților Apuseni au ramas fara curent electric incepand de duminica dimineața. In total este vorba despre zeci de localitați: sate și catune raspandite pe distanțe mari. Alimentarea cu electricitate s-a intrerupt din cauza copacilor care s-au prabușit peste liniile de curent. In multe situații, liniile traverseaza zone impadurite. Munții Apuseni sunt sub avertizare de cod portocaliu de ninsori și vant pana duminica. ”La Mogoș nu este curent electric de la ora 4 dimineața. In satul Ghioncani, mai multe fire sunt cazute in urma ninsorii abundente. Din… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

