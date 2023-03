Stiri pe aceeasi tema

- Mulți fermieri romani sunt nevoiți sa renunțe la creșterea porcilor din cauza focarelor de pesta porcina. O alta problema este si ca intretinerea porcilor a devenit destul de scumpa. Se pare ca subventia de 1.200 de lei din partea statului nu mai reprezinta un ajutor insemnat. Se sustin rasele Bazna…

- Pretul ingrasamintelor pe baza de azot a scazut spectaculos in ultima perioada pe fondul ieftinirii gazelor naturale. In piata, cererea ramane moderata, in conditiile in care oferta este mare la nivel international, existand stocuri ridicate. Dupa un an 2022 extrem de dificil, pornind de la preturile…

- Un nou protest masiv al profesorilor din Portugalia a avut loc pe strazile din Lisabona. Peste 150.000 de oameni și-au strigat nemultumirile privind conditiile de munca si au cerut salarii mai mari, informeaza AFP, citat de Agerpres."Peste 150.

- Un nou protest masiv al profesorilor din Portugalia a avut loc pe strazile din Lisabona. Peste 150.000 de oameni și-au strigat nemultumirile privind conditiile de munca si au cerut salarii mai mari, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Agricultorii francezi s-au urcat in tractoare și au venit sa protesteze pana la Paris, nemulțumiți de decizia de interzicere a folosirii pesticidelor. Ei spun ca locurile lor de munca sunt amenințate și ca producția agricola la nivelul Uniunii Europene este in pericol.

- Grupuri de agricultori polonezi au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene de “slaba calitate” si care le provoaca pierderi, transmite agentia EFE. Aceste grupuri impiedica de joi la…

- Legumicultorii din Olt, județ in care se afla cel mai mare numar de producatori inscriși in programul Tomata, sunt nemulțumiți de subvenția de 3.000 euro acordata pentru ciclul 1 de producție. Ar trebui sa fie mult mai mare pentru producatorii care ies cu primele roșii pe piața și care au costuri enorme…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava considera ca pentru fermierii mici și mijlocii din Romania sunt vremuri dificile, cu multe lipsuri și cu perspective reduse de redresare. Este doar inceputul lunii decembrie, iar in rețele de magazine rar se mai gasesc produse agricole de la fermierii romani.…