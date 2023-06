Stiri pe aceeasi tema

- O noua școala cu 27 sali de clasa pentru 675 de copii, sala de sport, laboratoare, sala de mese și spații tehnice va fi construita in Cluj-Napoca. Contractul pentru Școala Gimnaziala din cartierul Borhanci a fost semnat.

- Cancerul ovarian, boala care ucide cele mai multe femei. Cancerul ovarian provoaca cele mai multe decese și are cele mai mici șanse de supraviețuire dintre cancerele ginecologice. In anul 2020, 1.121 de femei din Romania au murit de cancer ovarian, iar 1.909 au fost...

- MEGA-VESTE pentru acești romani! Statul roman vine in ajutorul lor cu noi sume de bani. Extrem de IMPORTANT! Pentru a beneficia de aceste sume de bani trebuie indeplinite anumite cerințe. CITESTE SI Adolescent bosniac planuia sa copieze atacul armat din Serbia: 'Baiatul acela care a ucis opt…

- Conform experților, este deja bine cunoscut faptul ca statul pentru perioade lungi pe scaun poate avea efecte negative pentru sanatatea noastra. Unele dintre aceste probleme pot fi extrem de serioase pe termen lung, cum ar fi cazul problemelor cardiace.Un studiu a demonstrat fatul ca cei care petrec…

- Toate formele de contraceptie hormonala prezinta un risc usor crescut de cancer de san la femei, inclusiv metodele din ce in ce mai utilizate, care nu contin decat progestativ, potrivit unui nou studiu publicat marti.Aceasta usoara crestere a riscului de cancer de san trebuie insa relativizata in…

- Pacienții asigurați care au maladii cardiovasculare, fibrilație atriala cu risc sporit de accident vascular cerebral, tromboembolie venoasa profunda și embolie pulmonara, precum și cei supuși intervențiilor chirurgicale la șold și genunchi vor beneficia de un nou preparat compensat cu Denumirea Comuna…