- Peste 3.000 de cazuri de cancer pulmonar au ramas nediagnosticate sau netratate de la debutul pandemiei și pana acum in Romania, din cauza lipsei de acces la investigații medicale și tratament, estimeaza Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Federația a lansat un apel național la acțiune…

- 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost raportate in Romania, de la inceputul epidemiei. Totodata, 2.009 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani din Romania determina autoritațile din mai multe state europene sa ia masuri drastice. Astfel, Austria și Belgia și-au inchis porțile pentru romani, cei care ajung in aceste state fiind nevoiți sa stea in carantina.

- Pana astazi, 5 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.973 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.132 au fost externate, dintre care 20.026 de pacienți vindecați și 1.106 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a transmis un avertisment pentru romani, explicand ce masura drastica s-ar putea lua in țara, din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus (COVID-19).

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Numarul de cazuri noi de coronavirus a scazut in ultimele zile, in Romania. Chiar și așa, țara noastra are peste 17.000 de cazuri de COVID-19, dar dintre acestea, peste 10.000 de pacienți au fost declarați vindecați și externați.

- De la inceputul pandemiei, in Romania au murit 1.120 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Luni seara au fost anunțate primele 13 cazuri dupa o pauza de 24 de ore. Deces 1108 – Barbat, 71 ani, județ Gorj Data confirmare: 16.05.2020. Data deces: 17.05.2020. Comorbiditați:…