Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda masurilor de austeritate anunțate de guvernanți, munca la stat este rasplatita cu tot felul de beneficii sub forma de bani, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna. Maine, intra prima de Moș Nicolae, dupa care vin și cele de Craciun. Este cazul angajaților de la Complexul Energetic Oltenia,…

- Cine va avea prima de Moș Nicolae! Mii de bugetari vor primi bani in plus in decembrieMii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o prima de Moș Nicolae. Banii vor fi acordați in cursul zilei de marți, 5 decembrie. Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o prima de Moș Nicolae. Suma este de 200 de lei pentru fiecare copil minor. Suma va fi acordata in cursul zilei de marți, 5 decembrie, și va fi primita de mii de angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Prima de Moș Nicolae este prevazuta…

- Angajații romani, nemulțumiți de locul de munca: Motivul principal, colectivul toxic. 56% vor sa iși schimbe jobul in 2024 Angajații romani, nemulțumiți de locul de munca: Motivul principal, colectivul toxic. 56% vor sa iși schimbe jobul in 2024 Un sondaj recent realizat de eJobs arata ca 56% dintre…

- O platforma online de recrutare a facut un sondaj care arata ca pensionarii și studenții sunt printre cei care au mare nevoie de un venit suplimentar.Aceștia vaneaza locuri de munca cu și fara calificare. Cei mai sarmani dintre romani stau in sud-estul țarii, unde peste 46 la suta au probleme cu banii.In…

- Se cauta soluții pentru ca salariații Complexului Energetic Oltenia (CEO) sa nu piarda din venituri. Aceasta in urma aplicarii ordonanței austeritații. Minerii și energeticienii ar putea ramane fara prime sau cu tichetul de vacanța injumatațit. De asemenea, salariații cu peste 8.000 de lei net salariu…

- Marcel Boloș a vorbit la Realitatea PLUS despre banii alocați de la buget pentru marirea pensiilor Sursa articolului: Marcel Boloș, anunț despre creșterea pensiilor – Cați romani vor beneficia de recalcularea pensiilor Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Federația Solidaritatea Sanitara a anunțat joi ca a intrat in vigoare Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura. El a devenit obligatoriu in toate unitațile sanitare publice și pentru toți angajații din domeniu.