Zeci de mii de români care stau la casă pot beneficia de un nou sprijin financiar. Cre trebuie să facă? 34.000 de gospodarii vor beneficia de branșamentele de apa și canal prin proiectul ,,Prima conectare”, care vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor cu venituri reduse pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apa și/sau de canalizare. Banii nu pot fi ceruți direct de persoanele interesate, ci acestea se pot adresa operatorului de servicii de utilitați publice care opereaza in localitatea de domiciliu.In acest fel, persoanele cu venituri sub 1700 de lei net/membru de familie, care stau la casa, vor beneficia de o finanțare acordata de AFM de 1.900… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

