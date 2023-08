Stiri pe aceeasi tema

- Octavia Geamanu a pasat avocaților lunga galceava cu mai marii Antenei 1, postul de televiziune al carei emblema a fost, angajator caruia i-a deschis trei procese. Dupa 18 ani de aparut la pupitrul știrilor, timp in care a devenit una dintre cele mai recognoscibile și respectabile prezentatoare de televiziune…

- Mihnea, fiul cel mic al lui Adrian Nastase, și-a deschis la Corbu, in plina pandemie, o afacere cu soția sa, Corina, fiind primul lor business impreuna. Baiatul fostului om politic a spus ce s-a intamplat cu afacerea, dupa ce au existat zvonuri ca a avut pierderi mari.In plina pandemie, Mihnea Nastase…

- Sunt puțini aceia care-și mai aduc aminte de fiica fostul șef din fotbalul romanesc, Mircea Sandu. Ajunsa astazi la 43 de ani, Raluca Sandu ași traiește frumosa poveste de viața Monte Carlo, alaturi de soțul ei, un om de afaceri, de origine israeliana, Ziv Tetelman. Raluca Sandu, la 43 de ani, arata…

- Contractul cu o durata de 12 luni a revenit Kay Partner Engineering SRL din Navodari pentru suma de 286.727,19 lei fara TVA Compania infiintata in 2021 are sediul social pe strada Viilor, Nr. 166C, Ap. Cam. 1, Navodari si activeaza in domeniul lucrarilor de constructii a proiectelor utilitare pentru…

- Variatile de concentratii de E coli si Enterococi pe litoral au existat pe statiunile din Constanta, mai mult in acest an, conform surselor noastre Apa de imbaiere este una excelenta sau buna conform valoriilor raportate in perioada 4 14 iulie 2023 Recoltarea s a facut aproape zilnic pentru buna supraveghere…

- In urma controalelor organizate marți, 11 iulie, au fost inchise alte spații de cazare din 3 azile din Constanța, scrie replicaonline.ro Marți, 11 iulie, au fost efectuate alte controale la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitați,…

- Un tanar de 23 de ani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, la Navodari, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe care il conducea intr-un sens giratoriu din oras. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati ca, pe DJ…