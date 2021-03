Stiri pe aceeasi tema

- O nava care avea la bord 13 marinari s-a scufundat in Marea Neagra, iar doua persoane au decedat, operațiunea de salvare fiind in derulare, potrivit Grup Servicii Petroliere. Este vorba despre nava Volgo Balt 179 pe care se afla un echipaj ucrainean, conform sursei citate. Aceasta s-a scufundat la peste…

- Cargoul "Volgo Balt 179" care s-a scufundat joi in Marea Neagra transporta carbune din portul rusesc Rostov-on-Don catre portul Constanta, a declarat pentru AGERPRES liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihalcioiu. Potrivit reprezentantului SLN, vaporul este sub pavilion…

- UPDATE – Doua persoane au murit, una este data disparuta, iar zece au fost salvate, din totalul celor 13 membri de echipaj ai cargoului sub pavilion rusesc care s-a scufundat, joi, in Marea Neagra, la peste 70 de mile marine de portul Constanta. ‘Nava ‘Volgo Balt 179′ este scufundata. Echipajul navei…

- Un cargou rusesc cu 13 marinari la bord s-a scufundat, joi, in Marea Neagra, la o distanta de 70 de mile marine de portul Constanta, in prezent intervenindu-se pentru salvarea membrilor echipajului. Potrivit Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), nava Artemis a institutiei a…

- Pentru prima data in istorie, dupa episodul "Crimea", Romania devine garantul securitații intregii Europe si NATO pe amenințari strategice ce pot fi generate din cel mai mare "portavion" din Marea Neagra și Rusia, afirma vicepreședintele Comisiei de aparare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu.…

- Cel putin patru marinari au murit duminica in naufragiul unei nave de transport marfa in Marea Neagra, in largul Turciei, au anuntat autoritatile turce. Dupa ce initial au afirmat ca ar fi vorba de un cargou rusesc, autoritatile turce au precizat in cele din urma ca nava, numita 39;Arvin 39;, circula…

- Cel putin patru membri ai echipajului unei nave cargo sub pavilion rusesc au murit, duminica, dupa ce vasul s-a scufundat in Marea Neagra, in largul coastelor Turciei, a anuntat guvernatorul provinciei Bartin, Sinan Guner. “La bordul navei se aflau 13 persoane, toate cu cetatenie rusa. Vasul…

- Cel puțin doi marinari au murit duminica dupa ce o nava de marfa s-a scufundat in Marea Neagra. S-a intamplat in largul coastei Turciei, au spus autoritațile turcești, adaugand ca cinci membri ai echipajului au fost salvați.Dupa ce au susținut inițial ca este o nava rusa, autoritațile turce au indicat…