Sportivii romani Mihaita Andrei Micu, la aruncarea ciocanului, si Diana Ion, la triplusalt, s-au calificat, joi, in finalele probelor amintite la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn (Estonia), potrivit Agerpres. Micu s-a calificat la aruncarea ciocanului cu a cincea performanta din Grupa A, 67,39 metri.

La triplusalt, Diana Ana Maria Ion a ocupat locul sase in Grupa A, cu 13,15 metri, in timp ce Georgiana Iuliana Anitei, care s-a clasat pe locul 7 in Grupa B cu 12,99 m, a ratat calificarea in finala.

Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu…