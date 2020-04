Mihail Popescu revine oficial la șefia achizițiile la județ, se reface echipa las CJ Neamț Un anunț publicat pe site-ul Consiliului Județean Neamț ne arata ca situația este disperata la nivelul achizițiilor publice, dupa ce mai multe proceduri mari au fost anulate. Fie ca vorbim despre proiectarea la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț (vezi aici ), fie de demolarea si construirea unei cladiri noi la Centrul Militar Județean Neamț (vezi aici )sau de faimoasa axa de transport Piatra Neamț- Margineni- Faurei- Secuieni- Bacau (vezi aici ), marile proceduri au stagnat. In cazul primelor doua vorbim despre ”Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

