Mihail David: Turismul cultural-potențial valoros pentru dezvoltarea județului Alba Conform definiției Organizatiei Mondiale a Turismului, turismul cultural consta in „excursii al caror scop principal sau secundar este vizitarea siturilor si acelor evenimente a caror valoare culturala si istorica le-a facut o parte a mostenirii culturale a unei comunitati”. Potențialul de creștere a turismului cultural este mare in special pe segmentul de turiști straini. Patrimoniul cultural și istoric al județului Alba este foarte bogat, cuprinzand vestigii antice, cetați medievale, castele, palate, biserici și manastiri. Unele dintre acestea sunt de importanța naționala sau europeana, dar… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii Muzeul National al Banatului (MNB), care cerceteaza de peste un deceniu situl arheologic Iarcuri de la Cornesti, considerat de specialisti a fi cea mai mare fortificatie de Epoca Bronzului din Europa, care se intinde pe o suprafata de peste 1,700 hectare, vor sa inceapa demersuri pentru…

- Arheologii Muzeul National al Banatului (MNB), care cerceteaza de peste un deceniu situl arheologic Iarcuri de la Cornesti, considerat de specialisti a fi cea mai mare fortificatie de Epoca Bronzului din Europa, care se intinde pe o suprafata de peste 1,700 hectare, vor sa inceapa demersuri pentru ca…

- Industria turismului se afla in colaps din cauza pandemiei de COVID-19. La nivel mondial, acest sector a pierdut aproape 320 de miliarde de dolari in perioada ianuarie - mai a anului curent, potrivit estimarilor Organizației Mondiale a Turismului.

- Epidemiologul Molnar Geza este de parere ca numarul cazurilor de Covid-19 din țara noastra o sa scada in urmatoarea perioada. Potrivit acestuia, Romania a intrat deja pe un platou, iar de aici inainte bolnavii ar trebui sa fie tot mai puțini. Dar acest scenariu nu s-ar putea intampla daca cetațenii…

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus ingrijoreaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, care susțin ca țarile ar trebui sa ia in calcul noi restricții, avand in vedere faptul ca relaxarea a dus la agravarea pandemiei de COVID-19.

- Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie si Etnografie Lugoj, care consta in artefacte deosebite care dateaza din perioada de dupa cucerirea romana a Daciei, in anul 106 d.Chr, va fi prezentat publicului intr-o expoziție unica in istoria muzeului lugojean. Expozitia temporara intitulata…

- Au trecut 7 luni de cand Ministerul Culturii a fost sesizat cu privire la situatia in care se afla situl arheologic al orasului antic Callatis, monument din patrimoniul cultural national Proiectul "Callatis ndash; istorie la malul Marii Negreldquo; prevede restaurarea unor monumente de importanta nationala…

- Comitetul de criza al organziatiei se reuneste astazi pentru adoptarea unui ghid de recomandari privind calatoriile iar secretarul general spune ca, din cauza pandemiei, mentalitatea turistului s-a tot schimbat. Pana in toamna acestui an, oamenii vor calatori cu precadere in interior, din cauza restrictiilor…