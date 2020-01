Mihai Tudose s-a reînscris în PSD ​Plecat din Pro România la finalul anului trecut, fostul premier Mihai Tudose s-a reînscris în PSD, adeziunea sa fiind publicata pe Facebook de primarul din Braila, Marian Viorel Dragomir.



&"Cel mai bun prim ministru, braileanul care a semnat și demarat cel mai important proiect pentru sud-estul României – Podul peste Dunare, revine în forța la PSD. Cu prietenie și respect, a fost rândul meu sa semnez recomandarea lui pentru a reveni la PSD. Nu a fost ușor, dar la final a ales echipa de la Braila. Oamenii fac diferența !!!&", a scris Dragomir pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea organizației PSD Braila a decis sa adreseze o invitație fostului premier Mihai Tudose, dar și membrilor și simpatizanților Pro Romania, care s-au razvratit impotriva lui Victor Ponta, sa revina in PSD.

- Intrebat daca se intoarce Mihai Tudose in PSD, Ciolacu a raspuns: "Este posibil sa se intoarca. Trebuie tinuta o discutie in Braila". In ceea ce-i priveste peSorin Grindeanu si Marian Neacsu, Ciolacu a precizat ca acestia au fost exclusi abuziv, iar daca doresc sa se intoarca, sunt primiti. Adrian Tutuianu,…

- Former Social Democrat Prime Minister, MEP Mihai Tudose resigned from the Pro Romania party, posting on Facebook his resignation application addressed to the formation's Braila organization. ''Just that. For now .....,'' commented Tudose. ''Please take note of my resignation as a member…

- In prima zi dupa ce a devenit președinte interimar al PSD,Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul nu va depune o moțiune de cenzuraimpotriva guvernului Orban pana la finalul acestui an și ca a primit mandat dinpartea colegilor sai sa aduca inapoi in partid unii membri care au plecat. Aflat la Parlament,…

- „L-A LOVIT RASPUNDEREA Cat de ridicol poate fi Tudose, Mihai Tudose care zice, de acolo de la Bruxelles, ca va fi responsabil. Nu e același personaj, care prim-ministru fiind, l-a lasat pe prim-ministru Japoniei sa se plimbe pe la Muzeul Satului, dandu-și demisia chiar in ziua intalnirii?…

- Este scandal monstru in Pro Romania pe tema votului pentru Guvernul Orban. Mihai Tudose si Victor Ponta si-au aruncat cuvinte grele pe Facebook. Potrivit unor surse citate de G4media.ro, opt membri ai Pro Romania, printre care si doi dintre fondatori, Sorin Campeanu si Daniel Constantin, ar urma sa…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan sare în apararea lui Mihai Tudose pe care Victor Ponta l-a acuzat de tradare pentru ca susține învestirea Guvernului Orban. „A nu susține Guvernul Orban înseamna sa o lași la butoane pe Dancila, care conduce un guvern antinațional,…

- ”Eu consider ca astazi va trebui sa avem un Guvern, din mai multe motive, toate extrem de serioase și de grave. Trebuie sa avem rectificare bugetara care trebuie efectuata de catre Guvern prin OUG. Un Guvern interimar nu mai poate da OUG și nu știu cum poți inchide anul fiscal. Avem probleme in sanatate,…