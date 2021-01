Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, reactioneaza la noua sedinta anuntata pentru vineri la Cotroceni. Liderul social-democrat sustine ca Iohannis actioneaza anticonstitutional si ii cere acestuia sa opreasca Guvernul Citu dintr-o presupusa tentativa de a vinde cele mai profitabile companii de stat.…

- Pentru a nu arunca dozele de vaccin anti-COVID deschise și neutilizate dupa programarile din fiecare zi, managerul unui spital din Romania a decis ca acestea sa fie administrate oricui dorește.

- Din cele aproape 10.000 de doze de vaccin anti COVID-19 destinate imunizarii personalului medical din 10 spitale de boli infectioase din tara, doar putin este 6.000 de doze au fost utilizate. Anuntul a fost facut de autoritati, care au tinut sa puncteze ca in Romania au intrat pe 25 decembrie 9.750…

- Dozele de vaccin anti-COVID care au venit in Romania urmeaza sa fie livrate celor 10 spitale din țara, carora le-au fost promise acest ser. In acest moment vor fi distribuite peste 3000 de doze in toate cele 10 spitale. Menționam ca cele peste 3000 de doze care vor ajunge maine... Articolul OFICIAL|…

- Marcel Ciolacu a declarat ca „adevaratul virus in Romania se numeste neglijenta, incompetenta, pe scurt PNL, iar singurul vaccin anti-Orban este votul”. Liderul PSD a adaugat ca Executivul liberal trebuie oprit prin vot, la alegerile parlamentare din 6 decembrie. La randul sau, reprezentantul Romaniei…

- Logica de campanie electorala, conform careia spui orice, daca tu ieși bine, l-a cuprins și pe copreședintele USR – PLUS, Dacian Cioloș. Acesta neaga invitația publica, facuta repetat de liderii liberali, de a participa impreuna la guvernare, și spune ca nu a existat. Liderul USR – PLUS a declarat luni…

- Mai mulți politicieni critica decizia Guvernului Orban de a inchide piețele din Romania, o masura impusa pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca aceasta masura este o greșeala, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca aceasta decizie este lipsita…